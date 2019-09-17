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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (192)

Конфликт на границе. Участники акции протеста требуют встречи с премьером

Участники несанкционированной акции протеста потребовали встречи с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Свои требования они озвучили сотрудникам аппарата правительства и председателю Фонда по управлению госимуществом Жылдызбеку Исакулову.

Председатель ФУГИ пообещал организовать встречу для десятерых активистов и попросил составить список. Когда именно она состоится, неизвестно.

Напомним, сегодня граждане, недовольные обстановкой на кыргызско-таджикской границе, вышли на несанкционированную акцию протеста. Свои требования они озвучили представителям правительства. Среди прочего жители Лейлекского района хотят, чтобы власти передислоцировали российскую авиабазу «Кант». Однако в кабмине ответили, что это требование выполнить невозможно, поскольку вопрос необходимо решать в двустороннем порядке с Россией.
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