Минтруда хочет открыть центры дневного пребывания для детей с ОВЗ

Министерство труда и социального развития планирует открыть во всех областях реабилитационные центры дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий документ ведомство вынесло на общественное обсуждение.
В справке-обосновании отмечается, что основная цель центров — обеспечить доступ таких детей к реабилитационным и социальным услугам.
Кыргызстан ратифицировал в марте 2019 года Конвенцию ООН о правах инвалидов. И одним из механизмом ее реализации является создание реабилитационных центров.
Подобные центры открывают некоммерческие организации в рамках реализации государственного социального заказа, но из-за нехватки денег они перестают функционировать.
На первоначальном этапе предлагается открыть девять центров в областях, а также в Бишкеке и Оше.