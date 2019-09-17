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Общество

Минтруда хочет открыть центры дневного пребывания для детей с ОВЗ

Министерство труда и социального развития планирует открыть во всех областях реабилитационные центры дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий документ ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что основная цель центров — обеспечить доступ таких детей  к реабилитационным и социальным услугам.

Кыргызстан ратифицировал в марте 2019 года Конвенцию ООН о правах инвалидов. И одним из механизмом ее реализации является создание реабилитационных центров.

«Большинству детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно в отдаленных районах, практически недоступны современные средства ухода и реабилитации. Отсутствуют комплексные абилитационные и реабилитационные услуги и программы», — отмечается в документе.

Подобные центры открывают некоммерческие организации в рамках реализации государственного социального заказа, но из-за нехватки денег они перестают функционировать.

На первоначальном этапе предлагается открыть девять центров в областях, а также в Бишкеке и Оше.
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