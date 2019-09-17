18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 0.00-16.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», «Полицейский городок»;
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 43, 50, улица Тоголока Молдо, 6;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 94, 94/1, улица Тыныстанова, 10;
- 9.30-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Линейной, Чуйкова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Арча-Бешик);
- 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Сон-Коль, Исакеева, Субан-Ата, Иссык-Куль, Кайынды);
- 15.00-17.00 — отрезки улицы Герцена, проспекта Чу.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюнбаева, Новостройка), Восток (улицы Ленина, Заречная, Озерная, Сельповская), Виноградное (улицы Токтогула, Парковая), Пригородное (улицы 8 Марта, Береговая, Широкая, Марата), Маевка (улицы Набережная, Тепличная, Новая, Молодежная), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Калинина), Мыкан (улица Линейная), Беш-Кунгей (улица Садовая, переулок Садовый), Лебединовка (проспект Ленина, «Городок энергетиков», 1-3, 14а, 15), Торт-Куль (улицы Кумушалиевой, Куйуковой, Мадиева, Кийизбаевой, Кыдыкеева), Ленинское (улица Алма-Атинская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тош-Булак (улица Гагарина), Гавриловка (улица Новая), Орок (улицы Шарбашатская, 2-я Кавказская), Асылбаш (улицы Ленина, Иманкулова, Жаны-Турмуш), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Юбилейная, Гагарина, Зеленая), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Маловодное (улицы Новая, Ленина, Украинская, Жангазиева, Пролетарская, Тоголока Молдо, Кирова, Красноармейская, переулок Южный), Сокулук (улицы Советская, Калинина, Фрунзе, Шопокова);
- 10.00-17.00 — села Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская), Тюз (улицы Школьная, Южная, Центральная, Среднее Шорго);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (переулок Курчатова, центральная мечеть), Садовое (улицы Киргизская, Калинина), Толок (улица Восточная);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Алексеевка, город Кара-Балта (улицы Калинина, Агрономическая, Шопокова, Шевченко, Дружба, Пограничная, Комсомольская);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Горького, Шевченко), Дмитриевка (улицы Нальчик, 1 мая, Фрунзе), Интернациональное (улицы Пушкина, Новая).
3Иссык-Кульская область
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7.00-18.00 —села Бокомбаево, Тон, Коргонду-Булак;
- 9.00-18.00 — села Тюп, Маяк, Сары-Булак, Ынтымак.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — город Узген, сельские управы Каблан-Кол, Конур-Добо, Заргер, Жылалды, Ийри-Суу, До-Булак, села Достук, Манас, Беш-Уй, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, город Ош (улицы Ленина, Моминова, Каримова, Шакирова, Таджикская, Руставели, 1, 3, 5, 7, 9, 11, Раимбекова, 1, 3, 5, 7, Раззакова, 20, 22, 38, 42, Салиева, 57, 59, 21, 23, 25, 27, микрорайоны «Ак-Тилек», «Резиденция»).