18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

0.00-16.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», «Полицейский городок»;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 43, 50, улица Тоголока Молдо, 6;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 94, 94/1, улица Тыныстанова, 10;

9.30-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула;

9.30-18.00 — отрезки улиц Линейной, Чуйкова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Арча-Бешик);

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Сон-Коль, Исакеева, Субан-Ата, Иссык-Куль, Кайынды);

15.00-17.00 — отрезки улицы Герцена, проспекта Чу.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюнбаева, Новостройка), Восток (улицы Ленина, Заречная, Озерная, Сельповская), Виноградное (улицы Токтогула, Парковая), Пригородное (улицы 8 Марта, Береговая, Широкая, Марата), Маевка (улицы Набережная, Тепличная, Новая, Молодежная), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Калинина), Мыкан (улица Линейная), Беш-Кунгей (улица Садовая, переулок Садовый), Лебединовка (проспект Ленина, «Городок энергетиков», 1-3, 14а, 15), Торт-Куль (улицы Кумушалиевой, Куйуковой, Мадиева, Кийизбаевой, Кыдыкеева), Ленинское (улица Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Тош-Булак (улица Гагарина), Гавриловка (улица Новая), Орок (улицы Шарбашатская, 2-я Кавказская), Асылбаш (улицы Ленина, Иманкулова, Жаны-Турмуш), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Юбилейная, Гагарина, Зеленая), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Маловодное (улицы Новая, Ленина, Украинская, Жангазиева, Пролетарская, Тоголока Молдо, Кирова, Красноармейская, переулок Южный), Сокулук (улицы Советская, Калинина, Фрунзе, Шопокова);

10.00-17.00 — села Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская), Тюз (улицы Школьная, Южная, Центральная, Среднее Шорго);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (переулок Курчатова, центральная мечеть), Садовое (улицы Киргизская, Калинина), Толок (улица Восточная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Алексеевка, город Кара-Балта (улицы Калинина, Агрономическая, Шопокова, Шевченко, Дружба, Пограничная, Комсомольская);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Горького, Шевченко), Дмитриевка (улицы Нальчик, 1 мая, Фрунзе), Интернациональное (улицы Пушкина, Новая).

3 Иссык-Кульская область

7.00-18.00 — села Бокомбаево, Тон, Коргонду-Булак;

села Бокомбаево, Тон, Коргонду-Булак; 9.00-18.00 — села Тюп, Маяк, Сары-Булак, Ынтымак.

4 Ошская область