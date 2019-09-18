В Бишкеке 18 сентября ясно. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 23 минут.
Отключение газа, света, воды
- 0.00-16.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», «Полицейский городок»;
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 43, 50, улица Тоголока Молдо, 6;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 94, 94/1, улица Тыныстанова, 10;
- 9.30-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Линейной, Чуйкова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Арча-Бешик);
- 10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Сон-Коль, Исакеева, Субан-Ата, Иссык-Куль, Кайынды);
- 15.00-17.00 — отрезки улицы Герцена, проспекта Чу.
- до 19 сентября газа не будет в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Казакова, Арзамасской, Сельсоветской.
Памятные даты
Всемирный день мониторинга воды
Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.
Традиционное мероприятие этого дня — взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.
Люди, которые меняли мир
Родился скульптор Ласло Месарош
Венгерский скульптор родился 18 сентября 1905 года на окраине Будапешта.
В 1935 году он приехал с семьей в Киргизскую ССР, где целиком отдался творческой работе.
По одной из версий, в Киргизию он приехал по приглашению живописца Семена Чуйкова. По другим данным, его пригласило местное правительство. Цель — создание скульптур для кыргызстанских выставок в столице Советского Союза.
Ласло сразу же включился в работу, в короткие сроки став основоположником кыргызского профессионального пластического искусства.
Крупнейшей работой Ласло Месароша должна была стать серия фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов. Замысел остался в эскизах. Он лепил с натуры кыргызские типажи. Десять из созданных им здесь работ стали достоянием Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
Ласло Месарош участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства.
Расстрелян в 1938 году.
Именем Ласло Месароша называется одна из улиц Бишкека.
Родился географ Рашид Забиров
Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.
Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под его руководством трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского, Казанского университетов.
Рашид Забиров боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.
Всю жизнь он посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Его монография об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.
Трагически погиб в 1980 году.
Родилась заслуженный врач Кыргызской Республики Идеия Бакеева
Родилась 18 сентября 1937 в Алма-Ате. Врач-кардиолог высшей квалификации.
Идеия Айткалиевна стояла у истоков зарождения кардиологической службы республики.
На протяжении двадцати лет была бессменным главным врачом центра, правой рукой, соратником и сподвижником академика Мирсаида Миррахимова.
Она внесла большой вклад в развитие пульмонологической (являлась внештатным пульмонологом Минздрава Киргизской ССР) и ревматологической служб республики.
Умер Герой Советского Союза Дайыр Асанов
Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.
В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Он сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.
Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.
Умер 18 сентября 2009 года.
Его именем названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.
У кого намечается той
Мухтаржан Халматов
Родился 18 сентября 1966 года. Мэр Узгена.
Жунус уулу Алтынбек
Родился 18 сентября 1981 года в Нарыне. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».
Эльдар Алишеров
Родился 18 сентября 1985 года. Заместитель министра экономики КР.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү»;
- начинаются гастроли Жамбылского областного русского драматического театра.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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