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Общество

Ветераны-силовики готовы выполнить роль медиаторов в пограничном конфликте

Ветераны силовых структур готовы выполнить роль медиаторов в пограничном конфликте. Об этом на пресс-конференции заявил экс-секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов.

Он призывает стороны к миру, напоминая своим коллегам из Таджикистана, что когда-то все страны Центральной Азии вместе обеспечивали безопасность в регионе.

«Есть информация о том, что военные Таджикистана применяли минометы. Это недопустимо. Мы обеспокоены ситуацией и хотим напомнить всем сторонам конфликта, что стабильность в регионе важнее всего. Ветераны силовых структур готовы выехать в Баткен для проведения переговоров». — заявил Марат Иманкулов.

Напомним, вчера в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента тринадцать человек ранены, один военнослужащий погибПо данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. 

Сейчас в Баткене проходит второй раунд переговоров.
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