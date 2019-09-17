Конфликт на границе. Чиновники обещают довести требования митингующих до власти

Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная. Об этом во время встречи с участниками несанкционированной акции протеста, недовольными обстановкой, сообщил заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Кыргызстана Адилет Джанузаков.

По его словам, десятерых пострадавших во время конфликта перевезут на лечение в Бишкек.

«Все ваши требования мы доведем до руководства. Мы призываем к спокойствию. Сейчас нашей главной задачей являются сохранение мира, недопущение применения оружия. Десять пострадавших уже летят в Бишкек, им окажут медицинскую помощь», — сказал Адилет Джанузаков.

Он добавил, что в настоящий момент между представителями обеих стран ведутся переговоры.

Отметим, присутствующие на встрече кыргызстанцы выдвинули требования, среди которых перевод российской авиабазы «Кант» в Баткенскую область.

Ранее стало известно, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане Сухроб Олимзода вызван в Министерство иностранных дел КР. Первый заместитель главы МИД Нуран Ниязалиев вручил Сухробу Олимзода ноту, в ней выражен решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, которые первыми обстреляли кыргызстанские пограничные посты «Максат» и «Сай», в результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих ГПС КР получили ранения.