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Общество

Водитель троллейбуса № 11, выгнавший пожилую пассажирку, извинился

Водитель троллейбуса № 11, выгнавший пожилую пассажирку, извинился. Он записал видеообращение.

Мужчина признался, что ситуация стала для него испытанием.

«Я хочу попросить извинения у общественности. Я выполнял свою работу. В салоне ехала беременная женщина, она дважды пожаловалась на неприятный запах в салоне. Когда зашел в салон, тоже почувствовал его. Я попросил бабушку освободить салон. Она сказала, что запах не от нее. Но это не так. Мне было неприятно это делать, но я был вынужден. Прошу извинения у этой женщины и раскаиваюсь в содеянном», — сказал он.

Напомним, инцидент засняли на видео пассажиры. Водителя уволили.  
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