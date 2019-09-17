Конфликт на границе. Ночь прошла спокойно

Ночь в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе прошла спокойно. Об этом 24.kg сообщили в Государственной пограничной службе КР.

Уточняется, что дорога Ош - Баткен - Исфана открыта для проезда. С местными жителями проводится профилактическая беседа. Переговоры между погранведомствами КР и РТ продолжаются.

Обстановка пока остается стабильно напряженной.

Отмечается, что накануне таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. В ходе обстрела из гранатометов, производимого таджикской стороной, сгорела металлическая наблюдательная вышка погранзаставы «Максат» ГПС КР. Один военнослужащий ГПС КР погиб.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Жака-Орук.