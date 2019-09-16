Конфликт на границе. Перестрелка прекращена, жители возвращаются в свои дома

В целях нормализации обстановки на кыргызско-таджикской границе органы внутренних дел Кыргызстана совместно с Погранслужбой проводят комплекс мероприятий, направленных на снятие напряженности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что сотрудники милиции обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан, принимаются все меры по сохранению мира и стабильности в регионе. Правоохранительные органы не допускают дестабилизации обстановки.

«Милиционерами проводится активная разъяснительная работа среди жителей приграничных районов Баткенской области. Совместно с Погранслужбой КР усиленно охраняются все участки границы. На 21.30 перестрелка прекращена, все жители находятся в своих домах. Пограничные представители обеих стран проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента», — отметили в МВД.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента восемь человек ранены, один военнослужащий погиб. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.