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Общество

Люстру Музея изобразительных искусств не чистили 40 лет. Помогли бишкекчане

Фото со страницы музея ИЗО в Facebook

Музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в 2020 году отметит юбилей — 85 лет. Главное хранилище шедевров отечественной и мировой художественных школ традиционно испытывает проблемы, потому что у государства нет средств на содержание музея и его хранилища.

Выяснилось, что основную люстру музея не чистили более 40 лет нет средств.

«Главную люстру в фойе не чистили 40 лет из-за отсутствия специального промышленного инвентаря. Благодаря клининговой компании она засияла», — отметили в музее.

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В учреждении добавили, что это и есть социальное партнерство бизнеса и культурного учреждения для развития общества.

Всех, кто хочет внести свой вклад в подготовку к юбилею народного артиста СССР и художника Суйменкула Чокморова, а также к 85-летию Музея изобразительных искусств, приглашают к партнерству.

Все неравнодушные могут связаться по телефонам: (0312) 664959, (0779) 526966 и предложить свою помощь.
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