18:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

МВД: Депутатов из Баткена вызвали на допрос из-за видеообращения в соцсетях

Депутатов Катранского и Кулундинского айылных кенешей Сапарали Борубаева и Шайырбека Орозалиева допрашивают в ГСУ МВД в рамках материалов, зарегистрированных в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщили с пресс-службе МВД.

Читайте по теме
Депутата из Баткена вызвали на допрос в МВД после интервью о ситуации на границе
По их данным, накануне депутаты были приглашены в Службу по противодействию экстремизму и незаконной миграции на основании их видеообращения, опубликованного в социальной сети по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

«Сегодня их снова вызвали, так как дело зарегистрировано в ЕРПП. По какому факту, в интересах следствия не сообщается», — заявили в пресс-службе.

По данным представителей депутатов из Баткена, Сапарали Борубаев в ГСУ находится с обеда, а Шайырбек Орозалиев зашел на допрос недавно.

Напомним, делегация депутатов местных кенешей Лейлекского района прибыла в Бишкек, чтобы донести просьбу граждан по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах. Они заявили, о начале строительных работ на двух неописанных участках кыргызско-тажикской границы.
Ссылка:
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Погранпост строится на территории Кыргызстана
Депутата из Баткена вызвали на допрос в МВД после интервью о ситуации на границе
Конфликт на границе. Таджикистан осваивает спорные земли в нарушение соглашений
Конфликт на границе с Таджикистаном. Ситуация остается стабильно-напряженной
ГПС: Обстановка на границе стабильная, местные жители разошлись
На кыргызско-таджикской границе вновь неспокойно. Собралось около 50 жителей
На границе вновь конфликт. Таджикские пограничники стреляли в воздух
На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за дороги
Конфликт на границе. Погранслужба КР рассказала подробности инцидента
Конфликт на границе. Восемь пострадавших еще в больнице
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в&nbsp;день Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z