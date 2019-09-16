МВД: Депутатов из Баткена вызвали на допрос из-за видеообращения в соцсетях

Депутатов Катранского и Кулундинского айылных кенешей Сапарали Борубаева и Шайырбека Орозалиева допрашивают в ГСУ МВД в рамках материалов, зарегистрированных в ЕРПП. Об этом 24.kg сообщили с пресс-службе МВД.
«Сегодня их снова вызвали, так как дело зарегистрировано в ЕРПП. По какому факту, в интересах следствия не сообщается», — заявили в пресс-службе.
По данным представителей депутатов из Баткена, Сапарали Борубаев в ГСУ находится с обеда, а Шайырбек Орозалиев зашел на допрос недавно.
Напомним, делегация депутатов местных кенешей Лейлекского района прибыла в Бишкек, чтобы донести просьбу граждан по спорным участкам в Баткенском и Лейлекском районах. Они заявили, о начале строительных работ на двух неописанных участках кыргызско-тажикской границы.