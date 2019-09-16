17 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 52, улица Ч.Айтматова, 71;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жайык, Кок-Жангак);

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 32, 34, 34а, отрезки улиц Фрунзе, Ала-Арчинской, Жумабека, Жибек Жолу, К.Акиева, Атбашинской, Мичурина;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Арча-Бешик, Бишкек — 125 лет), отрезки улиц Турусбекова, Рыскулова, Пушкина, Шевченко;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Бурана, Отмок-Ашу).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Горная Маевка (улица Школьная), Аламедин (улица Алма-Атинская), Маевка (улицы Молодежная, Полевая, Тепличная, Набережная, Новая), Прохладное (улицы Пушкина, Украинская, Восточная, Проектируемая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улица Ленина), Асылбаш (улицы Доолот, Ленина, Сурабалды, Крупской), Мирное (улицы Киргизская, Мира, Победы, Октябрьская), Кашка-Баш (улицы Садовая, Проектируемая, Новостройка), Арал (улица Картамбаева), Гавриловка (улица Забайкальская), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Кайназаровой, Шамши), Сокулук (улица Достук), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Новосадовая, Лесная), Комсомольское (улицы Озерная, Набережная, Юбилейная, Центральная);

10.00-16.00 — села Чат-Кель (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Среднее Шорго);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Октября, Победы, Зорге, Мира, Красноармейская, Фрунзе), Луговое, Садовое (улицы Советская, Киргизская, Ленина, Луговая, Ситникова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Монолдор, Сары-Булак, город Кара-Балта (улицы Спортивная, 16-35, Бородочева, 1-34, К.Маркса, 39-73);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улица Горького), Дмитриевка (улицы Ленина, Фрунзе), Туз, город Кант (улицы Толстого, Московская, Спортивная, К.Маркса, Кирпичная, Коминтерн, Ломоносова, Пролетарская, Колхозная).

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — села Сары-Камыш, Кереге-Таш, Маяк, Сары-Булак, Ынтымак, восточная часть села Теплоключенка, северная часть села Бокомбаево;

8.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Абдрахманова, Озерная, район автовокзала).

4 Ошская область