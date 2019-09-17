В Бишкеке 17 сентября ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 26 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 52, улица Ч.Айтматова, 71;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Кок-Жайык, Кок-Жангак);

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 32, 34, 34а, отрезки улиц Фрунзе, Ала-Арчинской, Жумабека, Жибек Жолу, К.Акиева, Атбашинской, Мичурина;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Арча-Бешик, Бишкек — 125 лет), отрезки улиц Турусбекова, Рыскулова, Пушкина, Шевченко;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Бурана, Отмок-Ашу).

до 19 сентября газа не будет в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Казакова, Арзамасской, Сельсоветской.

Памятные даты

Cостоялся первый показ звукового фильма

Фото из интернета. Афиша первого в истории полнометражного фильма с синхронной речевой фонограммой «Певец джаза», 1927 год

Большинство кинопроизводителей изначально скептически относились к идее звука в кинематографе, опасаясь утраты универсальности киноязыка и интернациональной аудитории. Американские кинопродюсеры предрекали прекращение экспорта кинокартин с приходом звука, способное резко снизить доходы Голливуда. Многие воспринимали попытки озвучить фильм как бессмысленный аттракцион: одним из активных противников звука в кинематографе был Чарли Чаплин.

17 сентября 1922 года в Берлине во Дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптико-электронной аппаратуры. Это был показ экранизации пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейерманса.

Люди, которые меняли мир

Родился марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980 года. Пятое место на Токийском марафоне 1981 года.

Умер 2 апреля 2007 года.

Умер певец Эрмек Мойдунов

Родился 10 августа 1944 года в селе Жапалак Ошской области. Советский кыргызский певец, народный артист Кыргызской Республики.

Известный исполнитель. Более 30 лет проработал в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова и оркестре народных инструментов имени К.Орозова.

Эрмек Мойдунов известен как талантливый исполнитель, придавший особое звучание народным песням «Сары-Челек», «Куйдум чок», «Эне жонундо баллада» и «Сары-Ой». Он один из первых теноров отечественной национальной эстрады.

Умер в 2015 году.

У кого намечается той

Алмазбек Атамбаев

Родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Чуйской области. Бывший президент Кыргызстана.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Куда сходить