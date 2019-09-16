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Общество

Учебники, изданные на грант Всемирного банка, продаются на рынках

Учебники, изданные на грант Всемирного банка, продаются на рынках столицы. Об этом говорится в докладе института «Булан» «Вопросы обеспечения учебниками в школах Кыргызстана».

В докладе авторы учебников обвиняют Министерство образования и науки в незаконном использовании их прав. По их словам, ведомство, опубликовав на некоторых сайтах содержание книги, дало возможность заработать подпольным типографиям.

«Министерство продолжает делать деньги за счет авторов, только у них есть права на публикацию. Например, моя книга «Музыка» для 5-6-х классов напечатана на средства Всемирного банка и она должна быть бесплатной. Но ее продают по 250 сомов. Каким образом этот учебник вышел в продажу?» — приводится цитата автора учебника Айнуры Муратовой.

По данным института «Булан», Всемирный банк за последние 10 лет выделил КР на школьные учебники $10 миллионов, часть средств — кредит на 38 лет.

Азиатский банк развития, по их сведениям, также поддерживает печать школьных учебников и выделил $15,5 миллиона в рамках проекта «Укрепление образовательной системы КР».

«Булан» — исследовательский институт с головным офисом в Женеве. В последние годы публикует исследования, связанные с системой образования Кыргызстана.
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