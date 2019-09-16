Генпрокуратура нашла подтверждение нарушениям в Национальном центре онкологии и гематологии. Они отражены в справке рабочей депутатской группы. Об этом сегодня на комитете по социальным вопросам заявили сотрудники ГП.

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По их словам, представление направлено в Министерство здравоохранения 1 июля.

У прокуратуры возникли сомнения относительно законности присвоения высшей категории врачам детского центра онкологии Гульнаре Джунушалиевой и Чинаре Мадемиловой. Но комиссия Минздрава не согласна. Чиновники ведомства заявили сегодня на комитете, что категорий их лишать нет оснований. «То есть Генпрокуратура нашла нарушение, а вы нет? Видимо, это цеховая солидарность», — сказала депутат Наталья Никитенко.

Она также спросила, что с истребованным 421 миллионом сомов на строительство онкологической больницы. Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева подчеркнула: выделено только 60 миллионов сомов. Но в 2019-2020 годах в бюджете средств не предусмотрено. Наталья Никитенко отметила, что это очередное свидетельство неумелого и бездарного менеджмента правительства.