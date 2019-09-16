Незаконные аттракционы с площади Ала-Тоо убрали

Мэрия Бишкека демонтирует незаконные аттракционы с площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники Первомайского акимиата совместно с управлением землепользования и строительства мэрии убрали 10 игровых деревянных конструкций, которые были установлены и использовались незаконно.

С нарушителями провели разъяснительные беседы.

В мэрии добавили, что подобные мероприятия проводятся постоянно.

Горожан просят соблюдать правила торговли и размещения рекламы в столице, а при нарушениях можно сообщать на WhatsApp-канал мэрии: 0554182185