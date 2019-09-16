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Общество

В российских тюрьмах сидят 1 тысяча 300 уроженцев Кыргызстана

В российских тюрьмах содержатся 1 тысяча 300 уроженцев Кыргызстана. Об этом посол КР в России Аликбек Джекшенкулов сообщил на встрече с мигрантами в Новосибирске.

Он отметил, что многие кыргызстанцы осуждены за преступления, совершенные против своих же соотечественников.

«В РФ 1 миллион 200 тысяч кыргызстанцев, из них 500 тысяч получили российский паспорт. Сделав анализ, мы заметили, что наши мигранты часто становятся жертвами своих же сограждан, которые обманывают, воруют, грабят», — рассказал посол.

Мигранты пожаловались на незаконные сборы сотрудниками консульских служб. Аликбек Джекшенкулов пообещал разобраться, если информация будет подкреплена фактами.

По данным пресс-службы посла КР в РФ, поездка Аликбека Джекшенкулова по регионам продолжается. В ходе визита он проинформировал мигрантов об открытии канцелярии в российских городах Якутске и Иркутске.
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