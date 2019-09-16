21:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На кинофестивале в Иркутске покажут фильм режиссера из Кыргызстана

Короткометражный фильм «Бакыт» Мээрим Догдурбековой участвует в фестивале «Человек и природа» имени Валентина Распутина, который пройдет в Иркутске 19-23 сентября. Об этом сообщает сайт кинофорума.

10-летний Бакыт — сын сельского берейтора. Отец готовит Бакыта к скачкам. Но накануне его коня крадут. После случившегося Бакыт не может прийти в себя, потому что его конь является частью его самого.

Как сообщают организаторы, в этом году на конкурс поступило множество картин от режиссеров из Италии, США, Франции, Турции, Германии, Испании, Республики Судан и Сьерра-Леоне. Для конкурсной и внеконкурсной программ выбраны 32 картины из России, Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США и Норвегии.

Будут выбраны победили в номинациях «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм». Специальный приз «Байкал» получит фильм о наиболее актуальных экологических проблемах. Будут вручены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей.
Ссылка:
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Фильмы из Кыргызстана удостоились нескольких наград фестиваля «Байконур»
Кыргызстанский фильм вошел в шорт-лист фестиваля документального кино «Россия»
Мировая премьера фильма «Жөө Күлүк» состоится на кинофестивале в Южной Корее
Детско-юношеский кинофестиваль «Карек» начал набор работ
Режиссер из Кыргызстана включен в жюри фестиваля «Киношок»
Кыргызстанцы успешно выступили в конкурсе «Снять фильм за 48 часов»
В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручили премию «Оскар»
Кыргызстанские фильмы на международных кинофестивалях в 2018 году
Кабылжан Хамидов: Невозможно просто взять камеру и сразу снять кино
Фильм «Айка» о кыргызской мигрантке вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в&nbsp;день Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z