На кинофестивале в Иркутске покажут фильм режиссера из Кыргызстана

Короткометражный фильм «Бакыт» Мээрим Догдурбековой участвует в фестивале «Человек и природа» имени Валентина Распутина, который пройдет в Иркутске 19-23 сентября. Об этом сообщает сайт кинофорума.

10-летний Бакыт — сын сельского берейтора. Отец готовит Бакыта к скачкам. Но накануне его коня крадут. После случившегося Бакыт не может прийти в себя, потому что его конь является частью его самого.

Как сообщают организаторы, в этом году на конкурс поступило множество картин от режиссеров из Италии, США, Франции, Турции, Германии, Испании, Республики Судан и Сьерра-Леоне. Для конкурсной и внеконкурсной программ выбраны 32 картины из России, Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США и Норвегии.

Будут выбраны победили в номинациях «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм». Специальный приз «Байкал» получит фильм о наиболее актуальных экологических проблемах. Будут вручены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей.