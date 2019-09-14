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Общество

Смешные истории о любви рассказали в Бишкеке актеры старейшего драмтеатра России

В Бишкек приехали с гастролями артисты Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (Ярославль), который в 2020 году отметит 270-летие.

Приезд зарубежных артистов стал возможным благодаря Всероссийской театральной программе «Большие гастроли РФ».

Накануне в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова прошел показ спектакля «Две смешные истории о любви».

«Приятно видеть в театре аншлаг, — отметил перед спектаклем Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко. — Сегодня нас ждет настоящий праздник, встреча с большим искусством, творчеством старейшего русского драматического театра». Он пожелал всем приятного просмотра.

В основе спектакля два водевиля Антона Чехова — «Медведь» и «Предложение». Хотя сюжеты многим были хорошо знакомы, но прекрасная игра актеров и импровизации, когда что-то шло не как на репетициях, не дали заскучать. Смеялись все до слез.

Помещица Елена Попова (вдовушка с ямочками на щеках) скорбит по скончавшемуся мужу и семь месяцев не выходит из дома. Неожиданно к ней приезжает Григорий Смирнов (нестрый помещик) и требует взятые у него Поповым деньги.

Женщина готова вернуть долг, но послезавтра. Помещик требует его немедленно. В процессе перепалки он вызывает женщину на дуэль, та принимает вызов. Все заканчивается страстным поцелуем.

Герой истории второй Иван Василич Ломов (очень мнительный помещик) приехал к соседу Степану Чубукову просить руки его дочери Натальи.

Отец счастлив, что его задержавшуюся в девках дочь берут замуж. Но все идет не так как он думал. Между «молодыми» вспыхнул спор из-за земли. Ломов, пригрозив судом, уезжает. Отец рассказывает дочери, зачем же на самом деле приезжал сосед. Наталья тут же приказала помещика догнать и вернуть. Самое время для предложения руки и сердца, но все опять закончилось криками, теперь из-за спора, чья собака лучше. «Ну, начинается семейное счатье! Шампанского!» — завершается пьеса словами счатливого отца.

Режиссер спектакля Народный артист России Валерий Кириллов блестяще сыграл роль помещика Ломова. В спектакле задействованы Заслуженные артистки Российской Федерации Татьяна Малькова (Попова), Ирина Волкова (Сидорова) (Наталья), Заслуженный артист РФ Валерий Соколов, Сергей Цепов.

Завтра ярославский театр покажет комедию «Лес» Александра Островского.

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