Завал, ДТП, пожар. Бишкекчан научили, как действовать при происшествиях

Сотрудники управления МЧС по столице совместно с инициативной группой Совета общественной безопасности Кыргызстана показали бишкекчанам, как нужно оказывать первую помощь пострадавшим при ЧП.

С 2000 года во вторую субботу сентября во многих странах мира отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Эта дата установлена для того, чтобы еще раз напомнить, как важно уметь помогать пострадавшим. Ведь проведение простейших медицинских мероприятий может не только спасти жизнь пострадавшему, но и уменьшить его страдания, предупредить возможные осложнения.

Профессионально первую помощь оказывают медики. Необходимыми приемами должны обладать сотрудники милиции и спасатели. Но и простые граждане должны знать, как оказать доврачебную помощь.

На полигоне пожарно-спасательной части № 3 сегодня показывают, как работают специальные службы в случае ЧП. Собравшиеся увидели, как эвакуируют человека из горящего здания, оказывают помощь пострадавшему в ДТП, находят человека под завалом с собакой-спасателем.

Во всех случаях последним этапом идет процесс оказания помощи. Людям детально рассказывают, какие манипуляции проводят медики, что может сделать обычный человек. А заодно дают полезные советы, как самому не заразиться вирусами при оказании первой помощи. Например, советуют не бояться крови и надевать на руки перчатки или пакеты, если оказываете помощь человеку с кровотечением.

Отметим также, что с 5 сентября по всей республике проходят дни снижения рисков бедствий. Людям рассказывают об опасностях чрезвычайных ситуаций, методах самосохранения при ЧП. Проводятся учения и тренировки совместно с различными министерствами и ведомствами страны и международными организациями, направленные на снижение риска бедствий.