10:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане прошли учения летчиков Су-25 «Грач»

Летчики Су-25 «Грач» уничтожили «врага» в условиях высокогорья. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его данным, учения штурмовиков Су-25 из состава российской авиабазы «Кант» прошли на высокогорном полигоне «Эдельвейс» близ Балыкчи (Иссык-Кульская область). Летчики нанесли ракетные удары по лагерю и складу условных террористов, а позже атаковали заминированный автомобиль.

«Пилоты отработали задачи по уклонению от средств ПВО противника с использованием тепловых ловушек. Воздушные маневры выполнялись в условиях разреженного воздуха и сильнейших порывов ветра», — говорится в сообщении канала.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».
Ссылка:
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
Сбивший женщину с ребенком российский военный получил условный срок
Для увеличения территории авиабазы «Кант» выкупили земельные участки
Визит Владимира Путина. Аренда земли для авиабазы «Кант» повысится
Статус российской военной авиабазы в Кыргызстане изменится
Авиабаза «Кант» передала строительные материалы для детдома на Иссык-Куле
Дело о ДТП с военнослужащим авиабазы ОДКБ «Кант» передали в суд
Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли продуктами и одеждой семье матери-героини
Российские штурмовики Су-25 отработали удары по целям в горах Кыргызстана
Дело о ДТП с военным авиабазы ОДКБ «Кант» передали в Генпрокуратуру России
Дни национальной кухни пройдут на авиабазе «Кант» в новогодние праздники
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Омурбек Текебаев: На&nbsp;встречу с&nbsp;президентом меня лично не&nbsp;приглашали Омурбек Текебаев: На встречу с президентом меня лично не приглашали
Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на&nbsp;требование отставки глав ГКНБ и&nbsp;МВД Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на требование отставки глав ГКНБ и МВД
Бизнес
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны