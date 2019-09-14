В Кыргызстане прошли учения летчиков Су-25 «Грач»

Летчики Су-25 «Грач» уничтожили «врага» в условиях высокогорья. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его данным, учения штурмовиков Су-25 из состава российской авиабазы «Кант» прошли на высокогорном полигоне «Эдельвейс» близ Балыкчи (Иссык-Кульская область). Летчики нанесли ракетные удары по лагерю и складу условных террористов, а позже атаковали заминированный автомобиль.

«Пилоты отработали задачи по уклонению от средств ПВО противника с использованием тепловых ловушек. Воздушные маневры выполнялись в условиях разреженного воздуха и сильнейших порывов ветра», — говорится в сообщении канала.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».