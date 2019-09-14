Рай для путешественников. Британский фотограф о природе и людях Кыргызстана

Британский фотограф Ричард Ватсон впервые побывал в Кыргызстане в 2018 году. Как он сам признается, тогда забронировал билет и собрался, не представляя, чего ему ждать.

По его словам, большинство британцев, увлекающихся путешествиями, о республике даже не слышали, а произнести правильно название — для них и вовсе целое испытание.

«Кыргызстан — рай для путешественников, фотографов и любителей природы. Более 80 процентов территории страны гористые, бесчисленное множество кристально чистых, бирюзовых альпийских озер. Прибавьте к этому еще удивительную культуру и поразительное гостеприимство», — говорит Ричард.

Британский подданный утверждает: кыргызы любят путешественников и называют их не туристами, а гостями. И такое обращение он тоже записал как традицию.

Впечатлила Ричарда Ватсона и столица. «Бишкек — ​​это очаровательный (хотя и немного серый), песчаный и космополитический город, полный западных (я ненавижу этот термин) кафе и ресторанов и настоящей мультикультурной атмосферы», — подчеркнул он.

В первую поездку фотограф не успел посетить юг. Поэтому вернулся сюда в июле и отправился исследовать просторы Ошской и Джалал-Абадской областей. Побывал в Арсланбобе, Казармане.

Заехал в Нарын, а на десерт — каньон Сказка на южном побережье Иссык-Куля. Ричард пробыл в Кыргызстане три недели, в день проезжал сотни километров, побывал и на высокогорье, увидел джайлоо. «Это были сумасшедшие три недели», — пишет он.

Британец советует всем, кто увлекается поездками дальше, чем за город на пикник, посетить Кыргызстан.