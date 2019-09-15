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Общество

16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 53, улицы Ахунбаева, 96а, 96б, 96в, Малдыбаева, 8, 8б, Руставели, 71;
  • 9.30-18.00 — улица Керамическая, жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Кереге-Таш, Отмок-Ашуу, Тенир-Тоо, Бурана), «Ак-Тилек» (улицы Надырбек, Биримдик), «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Баба-Ата, Бишкек-125 лет), отрезки улиц Панфилова, Московской, Логвиненко, Чокморова;
  • 9.30-19.00 — жилмассивы «Кайынды» (улица Элебесова, район БЧК, переулки Дорожный, Ала-Арчинский), «Кок-Жар» (улица Босого);
  • 13.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко), жилмассив «Киргизия» (улицы Восточная, Гаражная, Центральная).

2Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Орок (улицы 2-я Кавказская, Шарбашатская), Восточное (улицы Гагарина, Молодой Гвардии), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Веселая, Дунганская), Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Сокулук (улицы Жаштык, Кирова, Луговая, Южная, Речная, Вишневая), Гавриловка (улицы Степная, Забайкальская, Горького, Пушкина, Школьная, Северная, Дружбы, Новая), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улица Зеленая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Октября, Победы, Зорге, Мира, Красноармейская, Фрунзе, Луговая), Садовое (улицы Советская, Киргизская, Ленина, Луговая, Ситникова), Спартак (улица Гагарина);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новониколаевка, Малтабар, город Кара-Балта (переулок Тольятти);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Интернациональное (средняя школа), город Кант.

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-18.00 — села Сары-Камыш, Кереге-Таш, восточная часть села Теплоключенка, северная часть села Бокомбаево;

  • 9.00-17.00 — села Ананьево, Кок-Добо, Орто-Орукту, Пристань, восточная часть села Григорьевка;
  • 13.00-17.00 — села Ой-Булак, Кутургу.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Тоолос, Мирмахмудов, Медресе, Жаилма, Додон, Кызыл-Октябрь, Арал, Кара-Кокту, Капчыгай, Кароол, город Ош (улицы Кулматова, Конур Жаз, Абдыкадырова, Гастелло, Чкалова, жилмассив «Калинина», 105).
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