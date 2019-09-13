14 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Фрунзе, Логвиненко, проспектом Жибек Жолу.
2Чуйская область
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — село Милянфан.
3Иссык-Кульская область
- 10.00-13.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Коенкозова, Гагарина, Асаналиева, Орозова, Гебзе, Тыныстанова, Ленина, Кутманалиева, Московская, Токтогула).
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Жылалды.