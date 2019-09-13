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Общество

Цифра дня. 33 тысячи 712 медицинских страховых полисов выдали в КР за полгода

За первое полугодие 2019-го в Кыргызстане выдали 33 тысячи 712 полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в проекте бюджета ФОМС на 2020 год, вынесенном на общественное обсуждение.

Взносы на обязательное медицинское страхование за работающих граждан выплачивают работодатель и сам работник.

«Лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, могут самостоятельно делать взносы, приобретая полисы ОМС», — отмечено в документе.

Больше всего в первом полугодии полисов — 30 тысяч 522 — выдали на бесплатной основе беременным женщинам. Незастрахованные граждане приобрели 2 тысячи 553 полиса, военнослужащие — 15. Иностранцам выдали 573 полиса, еще 49 — беженцам.
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