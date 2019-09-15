В Бишкеке 15 сентября весь день дожди. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 12 часов 32 минут.

Памятные даты

Международный день демократии

Международный день демократии установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007-м и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий.



ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

День работников леса

Фото Тимура Жусупова. Арсланбоб

День рождения экологической организации «Гринпис»

Фото Гринпис/Арно Витте. Корабль организации прибывает в Телук Патани, чтобы выразить свой протест против проекта, работающего на угле

15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».



За время своего существования она выросла из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: кампании по биоразнообразию, защите атмосферы, токсическим веществам и антиядерная кампания.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Гапар Айтиев

Фото из интернета. Гапар Айтиев

Родился 15 (28) сентября 1912 года в селе Первый Тулейкен (ныне Кара-Суйского района Ошской области). Живописец. Член-корреспондент Академии художеств СССР, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула.

С 1934-го — член Союза художников СССР.

Один из первых профессиональных художников кыргызского народа. В историю кыргызского изобразительного искусства Гапар Айтиев вошел как мастер пейзажа, автор сюжетно-тематических картин и портретов, ряда произведений монументальной и станковой скульптуры, но основным направлением его творчества стал пейзаж, в котором он достиг полного синтеза своих эстетических воззрений и их художественных воплощений.

Умер 16 декабря 1984 года.

Именем художника назван крупнейший в стране музей изобразительного искусства.

Родился журналист Азамат Алтай ( Кудайберген Кожомбердиев)

Фото rus.azattyk.org. Азамат Алтай

Родился 15 сентября 1920 года в селе Корумду (ныне Боконбаево) Иссык-Кульской области КР. Журналист, публицист и общественный деятель.

С 1953-го в Мюнхене начал работать в редакции «Радио «Свобода», вел ее программы на кыргызском языке. Основатель радио «Азаттык».

Умер 23 мая 2006 года в Нью-Йорке.

Родился писатель Александр Иванов

Родился 15 сентября 1938 года в Чимкенте. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал в республиканских газетах, на телевидении, в ЦК Компартии Киргизии. Главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан».

Первая книга прозы «Памирские были» выпущена им в 1969-м. Издано 20 книг, в том числе «Эдельвейсы остаются внизу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке» и другие.

Член Союза писателей Кыргызстана, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России.

Умерла актриса Сабира Кумушалиева

В 2007 году в возрасте 90 лет скончалась артистка кино и театра Сабира Кумушалиева.

Родилась 19 марта 1917-го в селе Токолдош. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Кыргызстана.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Снялась более чем в 20 картинах.

У кого намечается той

Кубанычбек Омуралиев

Родился 15 сентября 1960 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции.

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