В Джалал-Абадской областной больнице построят новый корпус

В Джалал-Абадской областной клинической больнице построят новый корпус. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По его данным, на месте строительства заложили капсулу. В новом здании планируют разместить челюстно-лицевую хирургию, офтальмологическое, урологическое и ЛОР-отделения.

Двухэтажное здание намерены сдать в октябре 2020 года. Оно рассчитано на 100 коек.

«Строительство финансируют полностью из бюджета. Общая сметная стоимость объекта составляет более 76 миллионов сомов. Первый транш выделен, начаты строительные работы», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию здание отделения экстренной медицины Джалал-Абадской клинической больницы.