22:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Джалал-Абадской областной больнице построят новый корпус

В Джалал-Абадской областной клинической больнице построят новый корпус. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По его данным, на месте строительства заложили капсулу. В новом здании планируют разместить челюстно-лицевую хирургию, офтальмологическое, урологическое и ЛОР-отделения.

Двухэтажное здание намерены сдать в октябре 2020 года. Оно рассчитано на 100 коек.

«Строительство финансируют полностью из бюджета. Общая сметная стоимость объекта составляет более 76 миллионов сомов. Первый транш выделен, начаты строительные работы», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию здание отделения экстренной медицины Джалал-Абадской клинической больницы.
Ссылка:
просмотров: 53
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке женщина с ребенком просидела в больничной очереди три часа
В Ошской областной больнице не работают лифты. Пациенты жалуются
В Испании больным детям делают халаты из футболок любимых клубов
Сооронбай Жээнбеков открыл больницу в городе Ош
В городе Ош за счет китайского гранта построили больницу
Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане
Депутат Жогорку Кенеша сравнил кыргызстанские больницы с мясокомбинатом
Кыргызско-турецкая больница. Высокие технологии, но только за ваши деньги
В детской больнице № 3 открыли отделение для краткосрочного пребывания
Миф о бесплатном здравоохранении. Почему пациенты платят и как с этим бороться
Популярные новости
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на&nbsp;Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;уволиться СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Невестка премьер-министра требует с&nbsp;депутата Строковой миллион сомов Невестка премьер-министра требует с депутата Строковой миллион сомов
Милиция задержала сотрудника мэрии, продавшего квартиры Наримана Тюлеева Милиция задержала сотрудника мэрии, продавшего квартиры Наримана Тюлеева
Бизнес
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны