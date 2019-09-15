Неделя-24. Омурбек Текебаев вновь в суде и нехорошие законы депутатов

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Правда, первое же заседание закончилось переносом процесса на 1 октября из-за неявки свидетелей на процесс.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

В августе Верховный суд направил их уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова освободили из колонии под домашний арест.

Фото со страницы Балбака Тулобаева в Facebook. Сигнальный вариант проездной карты

В Бишкеке вовсю готовятся к запуску проекта электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Как будет выглядеть проездная карта в общественном транспорте, показал руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев. Он отметил, что электронное билетирование в Бишкеке должны запустить в октябре.

А еще в Кыргызстане подсчитали уровень теневой экономики. По оценке Национального статистического комитета, ее объем достиг 125,2 миллиарда сомов, а доля в валом внутреннем продукте — 23,6 процента. Однако, по предварительным данным независимого исследования компании SIAR Research & Consulting, уровень теневой экономики в Кыргызстане достигает 29,8 процента в ВВП. Еще большую цифру называет компания Pricewaterhause Coopers LLP (PwC) — 37 процентов ВВП.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кто сядет за вора в законе

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Следственная служба Министерства внутренних дел завершила досудебное расследование дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Как заявили в МВД, всем фигурантам уголовного дела предъявили обвинения. В ведомстве отмечают, что подозреваемые знакомятся с материалами. Однако кто проходит по уголовному делу и какие обвинения предъявлены фигурантам, в милиции не сообщают. Подробнее об этом в материале «Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили».

Экономика притормозила

Рост экономики по итогам августа 2019 года остается высоким, но впервые за три месяца он замедлился. А все итоговые показатели с учетом золота и без него разнятся почти в два раза. Подробнее об основных показателях и прогнозах до конца 2019 года в обзоре «Итоги августа. Рост экономики Кыргызстана замедлился».

Инициативы депутатов, вызывающие возмущение

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Сразу 35 депутатов, или почти треть Жогорку Кенеша, инициировали поправки в Налоговый кодекс. Они предлагают отменить уплату налога на имущество для пенсионеров. Идея вроде благая. Только выяснилось, что заботятся депутаты не об уязвимых слоях населения, а о себе любимых и своем будущем. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой

Государство должно стремиться улучшить жизнь своих граждан. В Кыргызстане же складывается впечатление, что власть имущие наоборот делают все, чтобы отстаивать интересы только узкой группы людей. 24.kg разбиралось, как депутаты и правительство внесли поправки в один закон и чуть не убили целую отрасль. Об этом в материале «Поправки в Закон «О госзакупках», или Как депутаты целую отрасль убили».

Образование без министерства. Сколько сэкономит бюджет?

Фото из интернета. Министерство образования и науки Кыргызстана

Министерство образования и науки Кыргызстана давно стало синонимом скандалов и бесконечных проблем. Начало каждого учебного года только добавляет их. При этом расходы на сферу в стране растут, а качество преподавания не меняется. 24.kg представило, что будет, если ликвидировать Министерство образования, а расходы направить на решение проблем в секторе.

Возвращение детей. Почему им не всегда рады?

Кыргызстан взял курс на закрытие детских домов и интернатов. Одни учреждения перепрофилируют, другие просто закрывают, а воспитанников возвращают в биологические семьи. Но рады ли детям родные и близкие, оставившие их несколько лет назад на государственное обеспечение? Не угрожает ли ничего жизни подростков в тех семьях? Задаются ли этими вопросами чиновники? Об этом в материале Анастасии Бенгард «Сироты при живых родителях. Как детям помогают адаптироваться».

Скорпион из Чон-Алая рвется в UFC

Фото WEF. Боец ММА, чемпион мира по версии WEF Мырзамидин Пазылов

В марте 2018 года Мырзамидин Пазылов стал чемпионом мира по версии WEF. Ему прочили блестящее будущее в ММА, однако с тех пор он больше не выступал. Болельщики уже начали волноваться, и тут пришла весть: Скорпион (это его прозвище) возвращается в октагон. Чем он занимался полтора года, как готовится к новому бою и к чему стремится, 23-летний уроженец Чон-Алая рассказал в интервью 24.kg.

Сириец, влюбленный в Кант

Сирийцу Жомарду Мусе 40 лет. Он четверть века в футболе. Много раз выигрывал чемпионат и кубок своей страны, четырежды признавался ее лучшим футболистом. Десять лет выступал в национальной сборной. По окончании карьеры стал тренером. Два года назад приехал в Кыргызстан погостить у друга и нашел себя здесь. В 2018-м тренировал бишкекскую «Алгу». Ныне трудится в сфере бизнеса. Об этом и впечатлениях о Кыргызстане Жомард Мусса рассказал в интервью 24.kg.

Красивый Кыргызстан, как его видят читатели

Фото Келдибая Алымкулова. Перевал Талдык, Алай

В этом выпуске мы отказались от определенной тематики и просто публикуем фотографии наших читателей, сделанные летом в самых разных местах Кыргызстана. Подробнее в подборке «Мгновения жизни. Августовский Байтик и суровые пейзажи Мин-Куша».

Как вырастить из ребенка личность

Воспитание детей — дело непростое. Тут нельзя использовать готовые шаблоны. Да и представление о нем в каждой семье разное. Но как в попытках вырастить достойного человека не зародить в любимом чаде кучу комплексов? Психологи определяют важные правила, которым стоит следовать.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На перекрестке улиц Иваницина и бульвара Эркиндик водитель припарковался, как ему захотелось

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».