В Бишкеке 14 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Фрунзе, Логвиненко, проспектом Жибек Жолу.

Памятные даты

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно начиная с 2000-го во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.



Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ Фрунзе

Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения Камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961-м запущен первый турбоагрегат.

Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч кВт.

ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи ее сотрудников обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Жаныбек Жеенбаев

Фото из интернета. Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Он автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007-го.

Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев

Фото из интернета. Эсенгул Омуралиев

Родился 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.

Внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.

Четверть века он занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента. С 1996 по 1998 год руководил переговорным процессом вступления Кыргызской Республики в ВТО.

В 1997-м Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Республике Беларусь, полномочным представителем КР при уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 год он работал министром внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики. В 1999-м назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности КР.

Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Умер 25 февраля 2018 года.

У кого намечается той

Акылбек Жапаров

Родился 14 сентября 1964 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Валерий Кашуба

Родился 14 сентября 1984 года в селе Беловодском. Мастер спорта КР, вратарь национальной сборной КР.

Елена Исакова

Родилась 14 сентября 1985 года. Мастер спорта по дзюдо.