В Бишкеке 14 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 35 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Тоголока Молдо, Фрунзе, Логвиненко, проспектом Жибек Жолу.
Памятные даты
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Ежегодно начиная с 2000-го во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.
Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ Фрунзе
Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения Камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961-м запущен первый турбоагрегат.
Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч кВт.
ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи ее сотрудников обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Жаныбек Жеенбаев
Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.
Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.
В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.
Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Он автор более 37 изобретений.
Умер 26 апреля 2007-го.
Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев
Родился 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.
Внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.
Четверть века он занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента. С 1996 по 1998 год руководил переговорным процессом вступления Кыргызской Республики в ВТО.
В 1997-м Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Республике Беларусь, полномочным представителем КР при уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 год он работал министром внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики. В 1999-м назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности КР.
Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Умер 25 февраля 2018 года.
У кого намечается той
Акылбек Жапаров
Родился 14 сентября 1964 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».
Валерий Кашуба
Елена Исакова
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү»;
- в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут музыкальную сказку «Иван-царевич» (Россия);
- на площадке перед ТРЦ Asia Mall состоится семейный праздник «Благодарная осень»;
- на Старой площади — TENGRI Music Fest;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова представляет выставку «Живопись и поэзия. Пятница, 13-е».
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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