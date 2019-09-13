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Общество

В Бишкеке больше половины школ построены 70 лет назад

В Бишкеке 60 процентов школ расположены в зданиях 1950-х годов постройки. Об этом 24.kg рассказали в управлении школьного образования столичной мэрии. 

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По данным чиновников, число детей школьного возраста также увеличивается, а количество учебных заведений нет. В этом году насчитывается 154 тысячи школьников. А проектная мощность школ составляет 77 тысяч. 

Отметим, сегодня готовность к новому учебному году обсуждали и депутаты парламентской фракции СДПК. Нардепы также указали, что школы переполнены. Не хватает учителей. В частности, по физике и биологии. 
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