В Кыргызстане с 1 октября начинает свою службу Патрульная милиция

Патрульная милиция приступит к работе с 1 октября. Об этом представители МВД сообщили на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс».

Сотрудники Патрульной милиции, успешно прошедшие все этапы конкурсного отбора, в сентябре завершат трехмесячное обучение на базе Академии МВД.

«Штат Патрульной милиции составляет 871 человек. В результате конкурса набрали 356 сотрудников. На зарплату и другие расходы Патрульной милиции из госбюджета выделено 197 миллионов сомов», — сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.