Зоны самообслуживания появились в ЦОНах Бишкека

В центрах обслуживания населения Бишкека начали функционировать зоны самообслуживания. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По их данным, в трех ЦОНах предоставляется возможность самостоятельно, без обращения к оператору (сотруднику), получить большинство госуслуг.

Кроме создания дополнительных возможностей для получения услуг, проект формирует у граждан навыки самостоятельного использования в домашних условиях возможностей портала электронных услуг ГРС.

В зонах самообслуживания установлено необходимое оборудование для полноценного применения возможностей портала, где реализованы 29 услуг ГРС.

В настоящее время ГРС проводит работы по поэтапному переводу в электронный формат предоставление всех остальных государственных регистрационных услуг.