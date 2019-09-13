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Общество

Зоны самообслуживания появились в ЦОНах Бишкека

Фото ГРС КР. Зона самообслуживания в ЦОН Бишкека

В центрах обслуживания населения Бишкека начали функционировать зоны самообслуживания. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По их данным, в трех ЦОНах предоставляется возможность самостоятельно, без обращения к оператору (сотруднику), получить большинство госуслуг.

Кроме создания дополнительных возможностей для получения услуг, проект формирует у граждан навыки самостоятельного использования в домашних условиях возможностей портала электронных услуг ГРС.

В зонах самообслуживания установлено необходимое оборудование для полноценного применения возможностей портала, где реализованы 29 услуг ГРС.

В настоящее время ГРС проводит работы по поэтапному переводу в электронный формат предоставление всех остальных государственных регистрационных услуг.
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