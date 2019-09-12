Драка возле супермаркета. Бывшего милиционера арестовали до 10 ноября

Бывшего милиционера ГУВД Чуйской области Казыбека Бапышева арестовали до 10 ноября. Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд.

Известно, что суд определил ему место содержания под стражей в СИЗО ГКНБ.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, но отпустили их под домашний арест. Позже ГКНБ задержал Казыбека Бапышова — родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия.