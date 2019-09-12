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Общество

20 лет спустя. Владимир Путин выпил стопку с участниками народного ополчения

Президент России Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, — выпил стопку, которую оставил нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года. Об этом написали пользователи соцсетей. 

На видео показана встреча Владимира Путина с представителями народного ополчения, участвовавшими в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Сказав приветственные слова и вспомнив о событиях прошлых дней, президент завершил выступление, поднял стопку и выпил ее до дна.

Отмечается, что Владимир Путин выпил в Ботлихе ту самую рюмку водки, которую 20 лет назад обещал выпить после победы над террористами.
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