20 лет спустя. Владимир Путин выпил стопку с участниками народного ополчения

Президент России Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, — выпил стопку, которую оставил нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года. Об этом написали пользователи соцсетей.

На видео показана встреча Владимира Путина с представителями народного ополчения, участвовавшими в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Сказав приветственные слова и вспомнив о событиях прошлых дней, президент завершил выступление, поднял стопку и выпил ее до дна.