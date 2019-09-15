Афиша Бишкека на неделю: лекции, концерты, выставки

6-22 сентября. Цирк-шапито Circusland

В программе «Империя хищников» персидские леопарды, пумы, африканские пантеры. Помимо хищников, будут собачьи аттракционы, попугаи, павлины-альбиносы, гигантские питоны, шоу-балет, гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры.

ТРЦ «АЮ Гранд», 19.00.

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

6-30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников-прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

10-26 сентября. Выставка «Талас дүбүртү»

Выставка активно поддерживает региональное направление в политике нашего государства. И это не регионализм — это забота о культурном разнообразии. Изобразительная культура Кыргызстана всегда была богата разнообразием, сплоченной в единой национальной школе изобразительного искусства, в едином Союзе художников.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г.Айтиева.

13-22 сентября. Выставка «Живопись и поэзия. Пятница, 13-е»

За живопись отвечают Оксана Васильева и Каныбек Тойчиев, за поэзию — Замирбек Иманалиев и Гульниза Тойчиева.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

13-27 сентября. Выставка, посвященная памяти Исматиллы Атамкулова

В экспозиции впервые в таком большом объеме представлены картины, этюды и рисунки, созданные живописцем с 1981 по 2016 год. Коллекция бережно хранится в доме художника и экспонируется по инициативе семьи Атамкулова. Завершает выставку небольшой мемориальный уголок художника, где представлены его краски, кисти и мольберт с незаконченной последней работой.

Ошский областной музей изобразительного искусства имени Т.Садыкова.

16-21 сентября. Кинопоказы фильма Gentlemen of Vision

Документальная картина рассказывает о борьбе и успехах танцевальной группы Gentlemen of Vision. Многие члены этой танцевальной команды заканчивают старшую школу, и для них это последний шанс достичь свои цели — выиграть два главных национальных танцевальных конкурса.

17-19 сентября. Неделя турецких фильмов

Помимо показа фильмов «Волк», «Для нас он чемпион», «Крутая команда» (анимационный), пройдут встречи режиссеров, актеров из Турции с кинематографистами Кыргызстана.

Кинотеатры «Нур» и «Семетей» (Ош).

18-20 сентября. Гастроли Жамбылского областного русского драматического театра

Артисты представят спектакли: сказку «Золотой ключик» для малышей, драмы «Я хочу домой» и «Бегущий человек» для юного зрителя (от 15 до 25 лет) и для взрослого зрителя комедии «Фараоны», «Примадонны» и «Сеньорита Рита».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова.

19 сентября. Кинопоказы «Смерть. Тоска. Любовь»

На кинопоказе будет представлено три постсоветских фильма «Облако-рай», «Кош ба кош» и «Селкинчек». После просмотра каждого гости обсудят увиденное.



«Лаборатория СИ», 16.00.

19 сентября. Семинар «Как раскрутить бизнес с нуля»

Семинар для начинающих и опытных предпринимателей, студентов, тех, кто хочет начать бизнес.

Вы получите практические инструменты продвижения бизнеса в интернете, лайфхак по привлечению инвестиций. Регистрация по ссылке.

Good Coffee, 18.00.

19 сентября. Лекция «XX век — Литература / Искусство / История»

Это будет первая обзорная лекция цикла — о всем веке сразу, его структуре и как одно направление переходило в другое, какие известные лица творили в XX веке. Вы узнаете, кто является «потерянным поколением» и о причинах его возникновения, о постмодернизме и многом другом.

Творческая мастерская «705», 18.30.

19 сентября. Поэтический четверг «Говорим о мире через стихи»

Поэтический вечер пройдет в рамках Недели мира в Кыргызстане. Целью вечера будет освещение темы мира через декламирование как авторских стихов, так и произведений различных поэтов. Модерирует мероприятие Элеонора Прояева.

Ololohaus, 19.00.

19 сентября. Встреча «Как находить клиентов в интернете»

Вы узнаете, на каких ресурсах ваша целевая аудитория, в какие площадки выгоднее вкладываться сейчас в Кыргызстане, как подготовить «цепляющее» предложение. Для руководителей малого и среднего бизнеса, маркетологов. Регистрация по ссылке.

Smart Hotel, 18.30.

19 сентября. Лекция «Реальный Бангкок»

Рассказ бывалого путешественника Антона Дряничкина об одном из самых загадочных и противоречивых городов мира, о самой стране, традициях, культуре в сопровождении визуальных материалов.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

19 сентября. Кинопремьеры

«Вчера» (мюзикл). Еще месяц назад Джек был обычным неудачником. Теперь он суперзвезда, миллионы людей слушают его песни, билеты на концерты раскупаются за секунду. В чем секрет? Все просто. Джек — единственный человек в мире, кто помнит о существовании The Beatles.

«Рэмбо: Последняя кровь» (боевик). Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

«Побег из джунглей» (мультфильм). Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!

«Щегол» (драма). История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

«Тайна печати дракона» (приключения). Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, царем всех драконов.

20 сентября. Климатический фестиваль

Фестиваль станет проводником знаний, полезных навыков и новых экологичных привычек. Вас ждут вегетарианские угощения, конкурсы и викторины, фото на память и много интересного.

Ботанический сад имени Гареева, 15.00.

20 сентября. Концерт классической музыки «Посольство мастерства»

На концерте с произведениями Сезара Франка, Петра Чайковского, Ене Хубаи, Алексея Шора, Людвига ван Бетховена и Фридерика Шопена выступят Анна Савкина (скрипка) и Алексей Кузнецов (фортепиано).

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Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова, 17.00.

20 сентября. Концерт NE PROSTO ORCHESTRA

Более сотни музыкантов подарят вам максимум впечатлений и море эмоций, погружая в мир сказок и волшебства. Оркестр в этот раз готовит грандиозное шоу.

Кыргызская государственная филармония, 18.30.