В Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН появилось «кладбище» из школьных рюкзаков

В Нью-Йорке перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций прошла необычная акция — здесь появилось «кладбище» из 3 тысяч 758 школьных ранцев. Об этом сообщило РИА Новости.

Каждый рюкзак символизирует детскую жизнь, которую унесли военные конфликты по всему миру в 2018 году.

В ЮНИСЕФ отметили, что акция в первую очередь стала посланием к мировым лидерам, которые должны прекратить бессмысленные убийства.

В организации подсчитали, что в 2018 году из-за войн погибли или были ранены более 12 тысяч детей. И это только по официальным данным.