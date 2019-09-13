Афиша Бишкека на выходные: выставки, концерты, спектакли

Театр

14 сентября. Спектакль «Дорога в Париж»

Спектакль подготовили актеры театра «Республика ШКИД».

ТРЦ «Дордой Плаза», 17.00.

15 сентября. Комедия «Лес» (Россия)

Две провинциальные барышни с нетерпением ждут своей любви, но единственный достойный кавалер Буланов не может определиться — корысть мешает! Молодая бесприданница Аксюша или богачка Гурмыжская?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

15 сентября. Комедия «Свидание на четверых» (Россия)

Сюжет интригует: в ночном отеле встречаются двое любовников, чтобы с толком провести время. Однако свидание принимает совсем другое направление, когда в действие вмешиваются новые герои. Для вас сыграют любимые артисты: Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Аристарх Венес и Роман Богданов.

Кыргызская государственная филармония, 18.30.

Акции, концерты, фестивали, кино

14 сентября. Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Вы увидите, как профессиональные спасатели эвакуируют человека из горящего здания, оказывают помощь пострадавшему в ДТП, находят человека под завалом с собакой-спасателем. Узнаете, как правильно оказать первую медицинскую помощь и что делать в критических ситуациях. Будут и конкурсы.

Улица Осмонкула, 128, 11.00.

14 сентября. Семейный праздник «Благодарная осень»

Гостей встретят ремесленники с их изделиями ручной работы и волонтеры, которые будут принимать учебники и канцелярию для детских домов и интернатов. В программе забег мамочек с колясками, показ стильных образов от имидж-стилиста, интерактивы и мастер-классы для взрослых и детей, фотогалерея.

⠀

Площадка перед ТРЦ Asia Mall, 12.00-20.00.



14 сентября. TENGRI Music Fest — 2019

На фестивале выступят Московский государственный симфонический оркестр, художественный руководитель Иван Рудин, солистка «Новой оперы» Полина Шамаева и заслуженный артист РФ Владимир Кудашев. В программе шедевры оперной классики. Состоится выступление московского джазового биг-бэнда Петра Востокова.

Старая площадь, 20.00.

14 сентября. Выступление Radio Tapok (Россия)

Будут исполнены все главные боевики и тяжелые хиты последнего времени. Radio Tapok представит полуторачасовую программу #РАДИОМИТАЛ с автографсессией.

Клуб «Ретро-Метро», 20.00.

Купить билеты

15 сентября. Киновечер

Состоится показ фильма американского режиссера Дэвида Линча «Человек-слон» (1980), основанный на биографии знаменитого британца XIX века Джозефа Меррика, страдавшего редчайшей болезнью, вызывавшей чудовищные деформации тела. Фильм на английском языке с русскими субтитрами.

SomeWhere Bistro, 20.00.

15 сентября. Традиционные игры

Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 19.00.

13-15 сентября. Фестиваль psytrance-музыки Утес Vision — 2019

У психоделического транса уникальная история, которая берет свое начало c путешественников хиппи конца восьмидесятых годов, живших в индийском Гoa. С тех пор психоделический транс развился в процветающую глобальную контркультуру со множеством последователей, которые собираются на вечеринках, чтобы танцевать, радоваться жизни и путешествовать по глубинам своего подсознания в лучах добросовестного технологического будущего.

Пансионат «Утес» (село Каджи-Сай).

6-22 сентября. Цирк-шапито Circusland

В программе «Империя хищников» персидские леопарды, пумы, африканские пантеры. Помимо хищников, будут собачьи аттракционы, попугаи, павлины-альбиносы, гигантские питоны, шоу-балет, гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры.

ТРЦ «АЮ Гранд», 13.00, 17.00.

Выставки, ярмарки

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

6 сентября — 30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников-прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

10 сентября — 26 сентября. Выставка «Талас дүбүртү»

Выставка активно поддерживает региональное направление в политике нашего государства. И это не регионализм — это забота о культурном разнообразии. Изобразительная культура Кыргызстана всегда была богата разнообразием, всегда была сплоченной в единой национальной школе изобразительного искусства, в едином Союзе художников.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

13-22 сентября. Выставка «Живопись и поэзия. Пятница, 13-е»

За живопись отвечают Оксана Васильева и Каныбек Тойчиев, за поэзию — Замирбек Иманалиев и Гульниза Тойчиева.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 15.00 (открытие).

13-27 сентября. Выставка, посвященная памяти Исматиллы Атамкулова

В экспозиции впервые в таком большом объеме представлены картины, этюды и рисунки, созданные живописцем с 1981 по 2016 год. Коллекция бережно хранится в доме художника и экспонируется по инициативе семьи Атамкулова. Завершает выставку небольшой мемориальный уголок художника, где представлены его краски, кисти и мольберт с незаконченной последней работой.

Ошский областной музей изобразительного искусства имени Т.Садыкова.

Мастер-классы, тренинги, акции

14 сентября. Лекция «В поисках предназначения»

Неважно, чем вы занимаетесь и сколько вам лет. Вы узнаете, какие таланты в вас были скрыты все эти годы, как вы можете применять их в своей работе и жизни. Все средства, собранные на лекции, передадут на развитие Ботанического сада имени Гареева. Запись по телефону 0558012355.

Ботанический сад имени Гареева, 19.00.

14 сентября Презентация «Учеба за рубежом»

Спикеры расскажут об учебе в США и ответят на ваши вопросы об образовании за рубежом.

БЦ «Ала-Тоо», 15.00.

Для детей

14 сентября. Музыкальная сказка «Иван Царевич» (Россия)

Артисты превратили сказку Юлия Кима «После дождичка в четверг» в красочное шоу с массовыми танцами и спецэффектами, летающими коврами и рушащимися дворцами. Каждая деталь в спектакле придумана ярко и остроумно, поэтому «Ивана Царевича» с удовольствием и смехом смотрят не только дети, но и папы и мамы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 14.00.