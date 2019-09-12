Бишкек может перенять опыт организации транспортной системы Москвы

Опыт организации транспортной системы в Москве может быть полезен мэрии Бишкека. Об этом на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в рамках Дней Москвы в Бишкеке сообщил заместитель директора научно-исследовательского и проектного института городского транспорта «МосТрансПроект» Петр Барсуков.

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По его словам, Бишкек — это современный город, который активно развивается. И это вызов как для городской администрации, так и для жителей.

«Необходимо этот тренд на развитие поддержать и максимально усилить. И транспорт является одной из ключевых составляющих, это система, которая обеспечивает жизнь города. Необходимо не просто заниматься решением насущных проблем, а смотреть в будущее и подстраивать транспортную систему так, чтобы она не сдерживала развитие экономики города, а, наоборот, способствовала», — отметил Петр Барсуков.

В Бишкеке отдают предпочтение личному авто, а общественный транспорт и пешеходы находятся на втором уровне приоритетов. Это может привести к деградации качества сервиса. Уменьшается пешеходная связанность, понижается эффективность и конкурентоспособность общественного транспорта. Петр Барсуков

«Существующая система стимулирует себя все больше увеличивать количество личного транспорта», — сказал замглавы ГБУ «МосТрансПроект».

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Он добавил, что сегодня развитые города, наоборот, реализуют концепцию обратной пирамиды приоритетов. Системы, которые ориентированы в первую очередь на жителей, пешеходов, и ставят приоритет общественного транспорта перед личным.

По мнению Петра Барсукова, основные вопросы в реализации сбалансированного подхода к управлению транспортной системой города — это повышение качества обслуживания, создание условия для безопасности, развитие различных сервисов для пассажиров, внедрение автоматизации процессов и другие. «И решаться они должны комплексно», — считает он.

Для решения всех вопросов, как считает эксперт, в Бишкеке необходимо разработать единую транспортную стратегию.

«Если продолжится неуправляемое развитие, оно приведет к уменьшению сервисов», — отметил Петр Барсуков.

Он считает, что у муниципалитета должна быть транспортная модель города, чтобы все применяемые решения можно было проверять заранее, а не по факту реализации. Кроме того, необходима оптимизация сети городского транспорта, а также создание автоматизированной системы управления транспортом в городе. «В Бишкеке мы наблюдали, как к остановке одномоментно подъезжают несколько автобусов разной вместимости, создают пробки. Значит, деятельность транспортных предприятий не очень скоординирована», — отметил он.