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Общество

В Якутии откроется канцелярия посольства Кыргызстана в России

Посольство Кыргызстана в России откроет канцелярию в Якутске. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Якутия 24» Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов.

Он отметил, что в канцелярии будут работать несколько дипломатов, они будут вести работу по развитию сотруднических отношений Кыргызстана и Якутии.

«Нас объединяет общее: мы родственные народы, и даже товарищ Максим Аммосов был одним из основателей нашей республики, когда страна строилась как государство. Это были первые кирпичики, которые были заложены именно в составе Советского Союза. У нас его очень любят, уважают и ценят», — сказал Аликбек Джекшенкулов.

Накануне в Якутии суд вынес приговор по резонансному делу об изнасиловании местной жительницы мигрантами, которое привело к масштабным волнениям в регионе.  

По решению суда основной обвиняемый приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Двое других получили по четыре и шесть лет колонии общего режима. В зависимости от роли каждого фигуранта суд признал их вину в похищении человека, изнасиловании под угрозой убийства, торговле людьми, разбое.

Напомним, что 17 марта уроженец Кыргызстана похитил в Якутске женщину и изнасиловал ее, после отвез жертву приятелям из автосервиса в качестве «платы» за ремонт автомобиля. Позднее женщине удалось сбежать и рассказать о случившемся полиции.

Преступление имело большой резонанс, местные жители требовали сурового наказания для преступников, начали разрастаться националистические настроения в обществе.

Посольство КР намерено открыть свои офисы также в Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске.
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