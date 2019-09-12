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Общество

Драка возле супермаркета. Адвокат считает незаконным задержание милиционера

Задержание сотрудника милиции Казыбека Бапышова, который приходится родственником одному из участников драки, незаконно. Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Динара Медетова.

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По ее словам, СМИ распространяют неверные данные, говоря о том, что Бапышов укрыл информацию об инциденте.

«Он привез участников драки в ГОМ, а затем поехал на работу. Мобильный батальон и Казыбек Бапышов приехали на место инцидента уже после того, как скорая помощь увезла потерпевших. Работники милиции позвонили в дежурную часть, где им сказали везти подозреваемых в ГОМ-2. Казыбек Бапышов на своей машине отвез их туда. Почему подозреваемых не доставили в ГОМ на милицейской машине, неизвестно», — сказала Динара Медетова.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, но отпустили их под домашний арест. Позже ГКНБ задержал родственника обвиняемых. Он работал в ГУВД Чуйской области и забрал их с места происшествия. 
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