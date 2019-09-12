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Общество

Барсы, манулы, куницы. Кто обитает в Иссык-Кульской области, показали фотоловушки

Двух снежных барсов, манула, куницу, лису, козерогов, сурков и множество видов птиц зафиксировали цифровые камеры видеонаблюдения, установленные в общественном микрозаповеднике «Байбоосун». Об этом сообщил ОФ «CAMP Алатоо».

В этой местности фотоловушки установили 27 июля 2019 года на высоте от 3,3-3,8 тысячи метров над уровнем моря. В начале сентября получили первые результаты видеонаблюдения.

«Снежный барс в этих местах — это индикатор благополучия окружающей среды. Барс стоит на вершине пищевой цепочки, следовательно, здесь обитают козероги, кеклики, улары, мыши. Таким образом, природоохранная ценность заповедной зоны «Байбоосун» заключается в наличии этой единой пищевой цепочки. Поэтому необходимо сохранить эту территорию для восстановления численности животных», — рассказал заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных института биологии Академии наук КР, который побывал в заповеднике с научной экспедицией, Аскар Давлетбаков.

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Создание заповедной зоны «Байбоосун», расположенной в Тонском районе Иссык-Кульской области и охватывающей высокогорные ущелья Байбоосун, Ат-Жайлоо, Кара-Тор, Орт и Кок-Сай хребта Тескей-Алатоо, инициатива местного общественного объединения охотников и рыболовов Тонского района. Здесь уже установлены информационные щиты.
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