Валентина Шевченко пригласила на турнир в городе Ош. Его устраивают Матраимовы

Чемпионка UFC, любимица кыргызстанцев Валентина Шевченко пригласила соотечественников прийти на турнир Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш ММА (WEF), который пройдет 15 сентября в Оше. Видеообращение спортсменки разместили на YouТube-канале «Ош СПОРТ Комитет».

Отметим, соревнования организует спортивный клуб EREM, директором которого является Руслан Матраимов (брат Райымбека Матраимова, известного как Раим-миллион. — Прим. 24.kg).

Кстати, старшему брату Райымбека Матраимова депутату парламента, члену фракции СДПК Искендеру Матраимову не понравилось, что предстоящий турнир связывают с именем Раима-миллиона.

«Я старший в семье. Наш отец умер очень давно. С тех пор я воспитываю братьев. Райыма я вырастил, воспитал, женил. А то, что к нам депутаты приезжают или министры, так это не из-за него, как все пишут, а из уважения ко мне. Я же приглашаю. Про меня пишите лучше», — рекомендовал Искендер Матраимов.

Напомним, 1 мая в Кара-Суйском районе Ошской области прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». Поприветствовать Раима-миллиона приехали депутаты парламента и первый вице-премьер Кубатбек Боронов.

Отметим, ГСБЭП с января проверяет имущество Райымбека Матраимова. Ранее журналисты «Азаттыка» провели расследование и выяснили, что Матраимов якобы вывел из страны $700 миллионов. Однако подтверждения этому эпизоду Финпол пока не нашел. Проверка продолжается.