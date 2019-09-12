Доля Москвы в товарообороте между Кыргызстаном и Россией в прошлом году составила 10 процентов. Об этом на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в рамках дней Москвы сообщил посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Он заметил, что визит делегации из столицы России в Бишкек стало знаковым.

«Москва сегодня — мощный локомотив, которым управляет опытная команда, где достаточно ресурсов, в том числе финансовых», — подчеркнул Николай Удовиченко.

Он добавил, что в столице РФ и области проживает значительная диаспора кыргызстанцев, а это и денежные переводы в республику, и поддержка ее в целом. Посол отметил важность дальнейшего развития межрегиональных связей.

«С вступлением Кыргызстана в ЕАЭС открылись новые возможности. Российская сторона содействует оснащению ветеринарных лабораторий, сняты барьеры для экспорта мясной продукции», — добавил он.

Николай Удовиченко подчеркнул роль в увеличении экспорта аграрной продукции Российско-Кыргызского фонда развития. По его словам, РКФР кредитует и субсидирует промышленные предприятия, аграрную сферу.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сказал, что на конференции планируется обсудить последние инициативы городских властей в развитии города, транспортную инфраструктуру, оказание услуг, образование и создание умных городов.