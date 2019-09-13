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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 37 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-12.00 – отрезки улиц Кулатова, Чехова, переулок Ашхабадский;
  • 9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 45, улица Ш.Руставели, 54а, отрезки улиц Фрунзе, Панфилова, Раззакова;
  • 9.00-19.30 – жилмассив «Дордой» (улицы Эмгекчил, Ибраимова-2);
  • 9.30-17.00 – отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Жибек Жолу, Тургенева;
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Куюкова, Кара-Коо, Узун-Булак, 14, 15);
  • 10.00-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо».

Памятные даты

Александр Флеминг впервые явил публике пенициллин

из интернета
Фото из интернета

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.

В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

День рождения бионики

Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.

из интернета
Фото из интернета. Эмблема бионики

Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и исследования столь сложных моделей.

Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».

Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Мурзабек Иманалиев

Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Умер в 2017 году.

У кого намечается той

Асель Турдалиева

Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
  • Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү»;
  • в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Две смешные истории о любви» (Россия).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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