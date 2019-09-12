Видео о Кыргызстане сняла международная команда путешественников «Ковчег». Ролик они опубликовали на своем YouTube-канале.

«Мультикультурный клип о природе Кыргызстана: земля кыргызов, оператор — грузин, монтаж — армянин, гитара — украинец, вокал — еврей», — написали авторы о фильме.

«Ковчег» — команда путешественников, создающих фильмы и клипы о ландшафтном и биологическом многообразии планеты Земля; неформальная студия инновационной географии; экспериментальная лаборатория креативной видеосъемки; общественный экологический центр.