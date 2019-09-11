ГПС КР: Ситуация на кыргызско-узбекском участке госграницы контролируется

Ситуация на кыргызско-узбекском участке границы контролируется. Об этом сообщает Погранслужба Кыргызстана.

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Уточняется, что на сопредельной с Араванским районом территории Узбекистана военнослужащие пограничных войск СГБ РУз с 10 сентября очищали дороги вдоль линии госграницы.

«Это описанный участок границы. Вооруженная военная техника там отсутствует. Инженерные работы проводятся с помощью КамАЗов, УАЗов и экскаваторов. После недовольства кыргызстанцев действиями узбекской стороны 10 сентября на место проведения работ на территорию РУз прибыл усиленный наряд их военнослужащих. Состоялась встреча пограничных представителей обеих сторон. Для недопущения эскалации конфликта узбекская сторона временно прекратила очистку. С населением приграничного района проводится разъяснительная работа», — сообщили в Погранслужбе.

Напомним, узбекские пограничники начали демаркацию границы в селе Керкидан Араванского района. Жители приграничного села выступили против работ соседнего государства на границе. Они не согласны с тем, что часть территории села отошла Узбекистану.