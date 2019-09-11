12 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 51, улицы Ахунбаева, 98а, 98б, 98в, Бектенова, Койбагарова, Ш.Руставели, 56, переулки Тобольский, Уссурийский, Предгорный;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Сары-Жаз, Дордой, Достоевского, Сары-Озон), «Мурас Ордо», «Ынтымак», «Арча-Бешик»;

9.30-19.00 — 9-й микрорайон, улицы Байтика Баатыра, 6, 6а, 6б, 8, Суеркулова, 2, 4, 4а, 4б;

9.00-19.30 — отрезки улицы Элебесова, переулка Дорожный;

9.00-18.00 — отрезки улиц Акиева, Жибек Жолу, Фрунзе, Ат-Башинской, Жумабека, Ала-Арчинской, Молодой Гвардии;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Молдо Кылыч, Садыр Аке, Ахунбаева, Бакдоолот);

9.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сандык-Тор, Кен-Суу).

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Клубная, Акматова), Прохладное (улицы Пушкина, Первомайская), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая, Молодежная), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Калинина), Восток (улицы Степная, Сельповская), Лесхоз, Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо), МТФ-2, Тендик, «Городок энергетиков», 1, 3, 10-12, общежитие № 12);

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Орок (улица 2-я Кавказкая), Тош-Булак (улица Четинди), Гавриловка (улица Горького, переулок Забайкальский), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Центральная, Северная, Фрунзе, Набережная, Юбилейная, Ново-Садовая, Лесная, Садовая), Комсомольское (улицы Озерная, Центральная, Набережная), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошара), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улица Зеленая);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, 50 лет Октября, Комсомольская, Шолохова, Северная, Крупская, Кирова, Фрунзе, Дачная, Рябова, Красноармейская, переулок Дружбы), Петровка (улица Шевченко), Спартак (улица Ленина), Александровка (улицы Колхозная, Пушкина, Ключевая), Толок (улица Киргизская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Ново-Николаевка (улицы Пушкина, Зеленая, Школьная, Советская, Луговая, Энгельса, Крупская), город Кара-Балта (улицы Спортивная, 16-34, 17-35, Бородочева, 1-31, 4-34, Карла Маркса, 44-66, 59-73);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Горького, Шевченко), Дмитриевка (улицы Первомайская, Калинина, Садовая, Пендюрина), Интернациональное (улицы Мира, Пушкина, Зорге, Советская).

3Иссык-Кульская область

7.00-19.00 — села Оттук, Кара-Шар, Каджи-Сай, Кызыл-Туу, Кара-Коо, Алабаш, Турас-Суу, Бар-Булак, Шор-Булак, Калкагар, Дон-Тала;

8.00-12.00 — села Ан-Олон;

8.00-16.00 — села Сару, Дархан, Жаргылчак;

8.30-17.00 — село Никалаевка.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Бору, Кара-Согот, Комбаза, Мирмахмудов, Кара-Таш, Жаны-Ноокат, Зулпуев, Гулистан, город Ноокат, город Ош (улицы Мамытова, Кулматова, села Тюлейкен, Озгур, дачные участки, «Горная поляна»).

5 Баткенская область