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Общество

Камчи Кольбаева допросили по делу о мошенничестве

Криминальный авторитет Камчи Кольбаев допрошен милицией по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области. 

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Уточняется, что лидера преступной группировки вызывали на допрос в ОВД Жайылского района в качестве свидетеля.

«Органы внутренних дел Жайылского района расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Для выяснения обстоятельств дела по вышеуказанному досудебному производству 11 сентября на допрос в качестве свидетеля в ОВД  вызван 45-летний Асанбек Камчи. После проведения следственных мероприятий его отпустили. В настоящее время досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.

Отметим, что в 2016 году Камчибек Кольбаев поменял паспорт и стал Асанбеком Камчи.
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