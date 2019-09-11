В Кыргызстане заработала облачная электронная подпись

У кыргызстанцев появился доступ к облачной электронной подписи (ОЭП). Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, электронная подпись в Кыргызстане выступает полноценной заменой рукописной. Главное отличие облачной — все операции переносятся на внешний сервис.

«Тем самым пользователь ЭП освобождается от «жесткой» привязки к настроенному рабочему месту», — отметили в ведомстве.

Сначала выдавать облачную электронную подпись будут в ЦОНах Бишкека, а уже с 23 сентября — в региональных. «Стоит ОЭП 345 сомов: 250 сомов за «облако» на один год и 90 — за саму подпись. Сюда входит и комиссия банка — 5 сомов», — отметили в ГРС.

Консультацию можно получить в кол-центре ГРС «119», при возникновении проблем с ОЭП по телефону: 0312986190, добавочный: 443, 446.