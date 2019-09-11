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Общество

Водитель «Лексуса» написала заявление на хама в «Форде»

Водитель «Лексуса» написала заявление и просила принять меры к владельцу «Форда», оскорбившего ее.

В УОБДД 24.kg сообщили, что заявление принято к рассмотрению. Заявительница оставила записи с видеорегистратора, подтверждающие, что владелец «Форда» угрожал ей физической расправой и обвинял в том, что ДТП спровоцировала она.

Напомним, 9 сентября в центре Бишкека, водитель «Форда», сдавая назад, въехал в стоящий за ним «Лексус». Очевидцы происшествия утверждают, что находящаяся за рулем «Лексуса» девушка сигналила и мигала фарами, но владелец «Форда» проигнорировал.
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